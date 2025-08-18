Нельзя собирать грибы: как прогулка в лесу может обернуться штрафом до 200 тыс. рублей

Заповедники, национальные парки, дендропарки, заказники, ботанические сады — все это можно объединить одним определением ООПТ (особо охраняемые природные территории). У каждой ООПТ есть список правил поведения, что запрещено и что разрешено. Перед посещением с ними лучше ознакомиться, так как штрафы могут составить до 200 тыс. рублей, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова.

«Правила, в зависимости от конкретной территории, могут отличаться, но общий принцип у всех примерно одинаков. На территории ООПТ разрешено: пользоваться всей созданной для туристов инфраструктурой — системой троп, стоянок, оборудованными местами для пикника и так далее, передвигаться в соответствии с системой навигации, установленной природоохранной территорией», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ медиасток.рф ]

Во время посещения в сопровождении представителя заповедника необходимо соблюдать его рекомендации.

«На территории ООПТ нельзя: разводить костры в неположенных местах, выходить на контакт или пугать животных, находящихся на территории, ломать ветки деревьев, рвать растения, собирать грибы, ягоды, лекарственные травы, если это не разрешено правилами заповедника. Также нельзя оставлять за собой мусор, ловить рыбу без специального разрешения и устанавливать палатки в непредназначенных для этого местах», — продолжила Лакустова.

За нарушение правил поведения в ООПТ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«За мелкие нарушения, такие как: сбор грибов, ягод, разведение костров, установку палаток в неположенных местах, физические лица можно получить штраф от 3 до 4 тыс. рублей. За более серьезные нарушения, которые причинили значительный ущерб ООПТ, например, возникновение пожара из-за разведения костра или курения в неположенном месте, незаконный вылов рыбы, убийство животных, вырубку деревьев и так далее», — подчеркнула эксперт.

За это предусмотрено наказание в соответствии со ст. 262 Уголовного кодекса РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов». Оно предполагает штраф до 200 тыс. рублей или исправительные работы до двух лет.

Ранее стало известно, что россияне массово скупают осиновые колья от сглаза.