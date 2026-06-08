Более 5 тыс. отдыхающих посетили пляжи Красногорска в первые выходные июня

Этим летом в округе официально разрешено купаться на четырех пляжах: на реках Баньке и Синичке в административном центре, в Живописной бухте на Москве‑реке (открыт в текущем году), а также на реке Синичке в селе Ангелово (также новая зона отдыха).

Все пляжи оснащены кабинками для переодевания, туалетами и душевыми. Безопасность отдыхающих в течение купального сезона обеспечат спасатели — их дежурство организовано и в дополнительных местах отдыха у воды: в военном городке Павшино и селе Петрово‑Дальнее.

Наибольшей популярностью среди горожан пользуется зона отдыха на набережной реки Синички, которая после благоустройства стала излюбленным местом досуга круглый год. В минувшие выходные ее выбрали более 3 тыс. человек — это 60 % всех отдыхающих. На втором месте по посещаемости — Живописная бухта: там побывали около 600 гостей. Третью строчку занял пляж на реке Баньке, который привлек примерно 500 посетителей.