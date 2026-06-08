Сорняк, который спасает жизнь: почему мокрицу называют природной аптекой

Звездчатка средняя, которую в народе называют мокрицей, для большинства садоводов — надоедливый сорняк. Однако, как сообщает Haps, это растение обладает богатым химическим составом, позволяющим использовать его в медицине, косметологии и даже кулинарии. Высокая концентрация аскорбиновой кислоты (до 300 мг на 100 граммов сухой массы) делает траву ценным природным средством, пишут в материале REGIONS .

В составе звездчатки средней обнаружены витамины E, PP, B1, B2, провитамин A, полиненасыщенные жирные кислоты (включая линолевую и гамма-линоленовую), флавоноиды, сапонины, фитостерины, гликозиды, а также минеральные соли калия, магния, железа, цинка, кремния, селена и йода.

Настои и отвары мокрицы ускоряют метаболизм, нормализуют работу печени, выводят токсины и улучшают состояние почек. Растение укрепляет стенки капилляров, снижает уровень триглицеридов и расщепляет холестериновые бляшки. Кроме того, звездчатка обладает противовоспалительными, отхаркивающими и противовирусными свойствами — она помогает снизить суставные боли при ревматизме и облегчить симптомы бронхита.

Наружно экстракты применяют при дерматологических проблемах: компрессы устраняют зуд, ускоряют заживление ожогов, порезов, фурункулов и язв. В косметологии мокрица ценится за увлажнение кожи, повышение эластичности, уменьшение купероза и регуляцию выработки кожного сала при акне.

В кулинарии звездчатка может заменить шпинат. Однако сырые листья содержат много сапонинов, которые могут вызвать расстройство пищеварения. Специалисты рекомендуют подвергать зелень кратковременной термической обработке — отваривание с последующим сливом воды нейтрализует нежелательные соединения.

Из мокрицы готовят закуску с растительным маслом и лимонным соком, зеленые детокс-смузи с сельдереем, одуванчиком и ягодами, а также яичницу с пассерованной зеленью. Трава подходит для домашнего песто и витаминных паст.