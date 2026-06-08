Генерал-майор, родители и военный оркестр: в Красногорске прошел ежегодный кадетский бал

В Красногорске состоялся традиционный кадетский бал, участие в котором приняли воспитанники Нахабинского лицея №1. Местом проведения события стал Музей техники, носящий имя Вадима Задорожного.

Приветствие от имени Дмитрия Волкова, возглавляющего городской округ Красногорск, зачитала собравшимся Галина Ковалева — руководитель местного управления культуры, туризма и работы с молодежью. Именно ей было доверено обратиться к участникам с официальным словом.

Помимо этого, с теплыми пожеланиями в адрес юных гостей и участников бала выступили Андрей Круглов — генерал-майор, занимающий пост начальника академии имени Карбышева, а также Ольга Котова, которая руководит лицеем №1 в поселке Нахабино, рассказали организаторы.

В ходе мероприятия собравшиеся исполнили восемь танцев, относящихся к классической бальной программе. Причем на паркет выходили не только воспитанники-кадеты, но и их мамы с папами, педагоги, а также офицерский состав академии. Сопровождал танцующих живой музыкой военный оркестр, добавили в администрации.

Завершилось торжество церемонией вручения благодарственных писем, подготовленных администрацией муниципалитета. Среди награжденных оказались несколько педагогов лицея и музыканты оркестра.