«Спартак» определился с кругом кандидатов на позицию нападающего в случае неудачи переговоров с «Локомотивом» по Дмитрию Воробьеву, сообщает портал Metaratings.ru.

По данным источника, в шорт-лист входят Егор Голенков из «Ростова» и Георгий Мелкадзе из «Ахмата». Последний является воспитанником «Спартака» и в нынешнем сезоне дебютировал за сборную России.

Отмечается, что «Спартак» может расстаться с Манфредом Угальде и Ливаем Гарсией. В этом случае велика вероятность того, что красно-белые будут искать на позицию нападающего легионера.

Кроме того, посредники предлагают «Спартаку» купить Германа Онугху из «Кайсериспора», Федора Чалова (ПАОК), а также рассмотреть кандидатуру ушедшего из «Акрона» Артема Дзюбы. Однако руководство красно-белых эти варианты не заинтересовали.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может обменять Дмитрия Воробьева в «Спартак» на Данила Пруцева плюс доплату.