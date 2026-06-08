Два удара за неделю: 9 июня и 11–12 июня — эксперт Богачев рассказал, когда начнется пик геомагнитной активности

Мощная магнитная буря начнется в ночь на 9 июня и будет оказывать воздействие на Землю на протяжении нескольких дней. Ученые называют предстоящую неделю самой активной за последнее время с точки зрения геомагнитной обстановки. Об этом в беседе с REGIONS рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Сергей Богачев.

Как отметил эксперт, воскресенье, 7 июня, прошло в спокойной обстановке. Не ожидается никаких сюрпризов и в понедельник, 8 июня. Однако уже с полуночи ситуация начнет меняться, предупредил ученый.

Когда ждать удар

По мнению эксперта, все начнется во вторник, 9 июня. Магнитная буря стартует около трех часов ночи по московскому времени с мощного так называемого удара плазмы о земную магнитосферу. До полудня магнитосферу будет штормить с максимальной силой, после чего буря начнет постепенно ослабевать, и к вечеру, по прогнозам, все должно успокоиться, сообщил Сергей Богачев.

По словам руководителя лаборатории, прогноз геомагнитной активности выглядит следующим образом:

9 июня — пик активности с 3 до 12 часов;

10 июня — небольшая передышка;

11–12 июня — повторение пройденного, но в усиленном виде;

13 июня — высокая, но уже убывающая активность;

14 июня — магнитосфера окончательно придет в норму.

При этом ученый добавил, что прогноз может измениться, поскольку за событиями на Солнце ведется непрерывное наблюдение, и исходные данные иногда корректируются.

«Любая буря имеет причины. В данном случае ожидалось, что к Земле придет облако плазмы, выброшенное Солнцем, которое наблюдалось с телескопами. На данный момент оно пришло», — рассказал Сергей Богачев.

Вместе с тем собеседник внес уточнение: геомагнитный шторм в настоящий момент еще не стартовал — специалисты лишь прогнозируют его наступление, сообщил он.

Каким ожидается июнь

Как отметил Богачев, опираясь на предварительные научные данные, следующий мощный всплеск магнитной активности прогнозируется на 11 и 12 июня. Таким образом, уверяет эксперт, землян ждут два удара стихии за одну календарную неделю.

«На оставшийся конец месяца у нас нет событий. Месяц такой спокойный, можно сказать, за исключением ожидающейся бури 11–12 июня», — отметил эксперт.

При этом специалист акцентировал внимание на том, что приведенные данные являются всего лишь так называемым каркасным прогнозом — то есть предварительной схемой, которая в дальнейшем может претерпеть изменения, подчеркнул ученый.

«Бури являются реакцией на вспышки на Солнце, а сами вспышки — явление непрогнозируемое. Например, спрогнозировать, что 20 июня на Солнце будет крупная вспышка, невозможно. Если начнутся сильные события, прогноз может измениться», — добавил Богачев.

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