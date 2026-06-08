Когда в Московский регион приходит настоящая жара, счета за электричество у владельцев кондиционеров начинают расти. Многие пытаются экономить, выключая технику перед уходом на работу, но, как пишет HowStuffWorks, такая стратегия не всегда оправдана — важно найти баланс между комфортом и тратами, передает портал REGIONS .

Если вы живете в обычном многоквартирном доме или коттедже, полное отключение сплит-системы на время рабочего дня может обернуться дополнительными расходами. За 8–9 часов отсутствия стены и мебель успевают накопить тепло. По возвращении домой кондиционер приходится запускать на полную мощность, чтобы быстро сбить температуру. Устройство работает на износ несколько часов, что сводит на нет мнимую экономию. Кроме того, без вентиляции в помещении быстро растет влажность, что создает риск появления плесени на откосах и вредит электронике.

Специалисты советуют вместо полного выключения просто поднять температуру на 3–5 градусов выше комфортной. Это позволит поддерживать здоровый микроклимат и защитит дом от перегрева.

Как реально сократить расходы

Даже небольшая корректировка привычек, по данным экспертов, поможет сохранить 1–2 тысячи рублей за сезон. Повышение целевой температуры всего на 2 градуса снижает затраты на охлаждение примерно на 5%. Установка минимальных 16 градусов при входе в душную комнату не ускорит охлаждение, но заставит компрессор работать на пределе — лучше выставить стабильные 23–24 градуса.

Плотно закрытые шторы или жалюзи на южной стороне — проверенный способ помочь кондиционеру. В солнечные дни это спасает от лишних градусов эффективнее любой техники

Если уезжаете на выходные

Собираясь на дачу или в поездку более чем на два дня, технику лучше отключить — экономия будет существенной. Чтобы не возвращаться в раскаленную квартиру, эксперты рекомендуют установить умный термостат или Wi-Fi-контроллер. Такое устройство стоит от 2 тысяч рублей и позволяет запустить охлаждение дистанционно через приложение за час до приезда.

Проверьте изоляции

Никакой современный кондиционер не спасет, если холодный воздух уходит на улицу через щели. Проверьте уплотнители на окнах и дверях. Также важно следить за чистотой внешнего блока — тополиный пух и пыль забивают радиатор, заставляя мотор потреблять на 20–30% больше энергии.

Полезный совет: вентиляторы охлаждают не воздух, а людей за счет испарения влаги с кожи. Если выходите из комнаты, выключайте их — вхолостую они только накручивают счетчик.