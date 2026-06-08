На портале Подмосковья подали более 6 тыс. заявок на проверку видов разрешенного использования земельных участков

С начала текущего года на региональном портале зафиксировано свыше 6 тыс. обращений за услугой по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков. Такие данные обнародовала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться сервисом под названием «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» можно в разделе «Гражданам» (в подразделе «Земля», категория «Оформление и регистрация»). Услуга актуальна в ситуациях, когда требуется провести определенные действия с земельным участком, к примеру, оформить его перераспределение, но текущий вид разрешенного использования не совпадает с тем, что закреплен в классификаторе.

Для подачи заявления достаточно авторизоваться на портале с помощью учетной записи ЕСИА, указать категорию заявителя и внести необходимые данные в электронную форму.

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