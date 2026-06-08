Спортсмены из Московской области взяли 20 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике

Подмосковные тяжелоатлеты успешно выступили на первенстве России среди юниоров и юниорок (возрастная группа 15–23 года). Как проинформировала пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, спортсмены региона увезли с турнира 20 наград — в их числе 9 медалей высшего достоинства, 6 серебряных и 5 бронзовых.

Особенно ярким получилось заключительное выступление представителей Московской области в весовой категории 102 кг среди юниоров. Максим Могучев, представляющий СШОР по летним видам спорта из Люберец, не оставил соперникам шансов: он трижды поднимался на высшую ступень пьедестала — за победу в рывке (160 кг), в толчке (191 кг) и по сумме двоеборья (351 кг). Его выступление стало одним из самых заметных на турнире и наглядно показало высокий уровень подготовки подмосковной школы тяжелой атлетики.

Не менее достойно проявила себя Софья Врагова из поселка Старая Купавна (Богородский городской округ), выступавшая в категории 87 кг среди юниорок. Спортсменка трижды становилась второй: в рывке она зафиксировала 92 кг, в толчке — 116 кг, а итоговая сумма двоеборья составила 208 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.