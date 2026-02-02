Подмосковные спасатели ликвидировали угрозу взрыва боеприпаса в Орле

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России совместно с коллегами из Ногинского спасательного центра ликвидировали угрозу взрыва в одном из садоводческих товариществ в Орловской области, сообщил REGIONS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с тем, что взрывоопасный объект был выявлен на территории густонаселенного дачного товарищества в пределах одного из районов областного центра, потребовалось принять срочные меры. Власти организовали временное отселение жителей из прилегающих строений и ввели ограничения на движение транспорта в этой зоне. К ликвидации угрозы приступили незамедлительно после ее обнаружения.

К выполнению задачи привлекли группу из шести подготовленных специалистов, в том числе сапера, известного под позывным Пчела. Угроза была нейтрализована в течение одного часа. После этого предмет доставили на подготовленный полигон, расположенный вдали от жилых массивов, где и провели его окончательную утилизацию штатным методом.

«Благодаря четким действиям пожарно-спасательных подразделений, полиции и медиков нам удалось быстро организовать эвакуацию местных жителей и обеспечить безопасность прилегающих территорий», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

