Эвакуация в Железногорске завершена: работы по обезвреживанию БПЛА окончены

В Железногорске завершены все мероприятия по обезвреживанию беспилотного летательного аппарата, обнаруженного во дворе жилого дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, после окончания работ жители ранее эвакуированных зданий смогли вернуться в свои квартиры.

До этого глава региона информировал, что вражеский дрон упал на придомовой территории многоквартирного дома. Район был оперативно оцеплен, а жильцов трех соседних многоэтажек — порядка 250 человек — временно разместили в здании школы в целях безопасности.

По итогам обследования территории и проведения специальных работ было установлено, что повреждений инфраструктуры нет. Власти также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Ситуация находится под контролем региональных служб.

