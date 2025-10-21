Подмосковные змеи впадают в анабиоз: когда ждать пробуждения?

В нацпарке «Лосиный остров» REGIONS рассказали , что в октябре подмосковные змеи впадают в анабиоз.

По информации издания, в народе анабиоз принято называть «зимней спячкой». Однако так называемая спячка начинается задолго до зимы. Змеи впадают в анабиоз, когда температура опускается ниже +8 °С. Змеи собираются группами, чтобы не замерзнуть. Такие клубки можно заметить на территории заповедника. Посетителей призвали не вмешиваться в естественный природный процесс.

«Змеи ищут укромные места, защищенные от мороза: норы грызунов, углубления под корнями деревьев, трухлявые пни или кучи листвы. В таких убежищах змеи собираются группами, чтобы сохранить тепло. Метаболизм пресмыкающихся замедляется, они практически не двигаются, потребляя минимальное количество энергии», — рассказали специалисты.

По информации специалистов, неопытные ужи используют опыт старших рептилий. Молодые змеи передвигаются по «запаховым дорожкам», сохранившихся с прошлого сезона, чтобы найти безопасное и комфортное место для зимовки.

Специалисты рассказали, что в спячке змеи остаются несколько месяцев, если их не беспокоить и укрытие надежно. Пробуждение наступает весной при прогреве воздуха до +10 °C, что в Подмосковье обычно случается в начале апреля.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о нашествии змей в октябре.