Россиян предупредили о нашествии змей в октябре

Зоолог ДГТУ Александр Евсюков рассказал, что в осенний период времени змеи могут чаще встречаться жителям некоторых регионов из-за начала поиска мест для зимовки, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, жители Ростовской области в соцсетях сообщают о массовом нашествии змей. Жители отмечают, что часто встречаются с рептилиями в лесах во время сбора грибов.

Кандидат биологических наук, доцент Александр Евсюков рассказал, что змеи холоднокровные. По этой причине в зимний период времени чешуйчатые пресмыкающиеся впадают в состояние анабиоза. Из-за отсутствия возможности поддерживать температуру тела в холодный период, змеи не проявляют никакой активности.

По словам эксперта, змеи ищут места, где будут зимовать. Обычно они выбирают заброшенные сараи, старые постройки, коряги, деревья и норы. Весной змеи вернутся к местах, где вблизи находятся водоемы: они питаются рыбой и хорошо плавают. Однако зимой змеи стараются покинуть такие зоны.

«Сейчас ищут скрытые места, где их никто не побеспокоит», — рассказал Александр Евсюков.

Эксперт рассказал, что недавно встретил небольшого ужа на территории Ростова-на-Дону. Змея ползла в сторону от воды.

