Подмосковный робот PiP поборется за победу на международном турнире

Команда Solarbot из Балашихи и ее робот PiP представит Подмосковье на втором этапе международного турнира «Битва роботов», который состоится в субботу, 11 октября, на территории центра «Патриот» в Одинцове, сообщил REGIONS.

В мероприятии примут участие 12 российских регионов, а также гости из Индии и Бразилии.

«Наш PiP — это нечто особенное. В этом году мы собрали первый в России Full body drum в своей весовой категории (до 1,5 кг). Мы отошли от стандартных и самых распространенных конструкций роботов и создали передвигающуюся трубу», — рассказал REGIONS наставник и основатель команды Solarbot Дмитрий Мелькин.

Дмитрий Мелькин назвал еще одно преимущество подмосковного робота — компактность. Все комплектующие поместились в трубу диаметром 35 мм и длиной 165 мм. Главная особенность — PiP сам весь является орудием. Управлять роботом доверили опытному члену команды — 11-летнему пилоту Ивану Елистратову.

Дмитрий Мелькин выделил продуманную ходовую систему как важное преимущество разработки. Модульная конструкция предполагает вертикальное расположение трех колес с каждой стороны. Особенностью системы является ее устойчивость к повреждениям — выход из строя любого колеса в модуле не парализует движение, так как остальные элементы сохраняют вращение.

По данным издания, наблюдать за борьбой роботов можно также в дистанционном формате. 11 октября в 11:40 начнется прямая трансляция соревнований. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее сообщалось, что робот Володя стал новым сотрудником Госдумы.