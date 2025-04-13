Подольчане на конференции рассказали восемь семейных историй о героях ВОВ

В городском округе Подольск во Дворце культуры «Октябрь» в рамках проекта «Моя семья — мои истоки» состоялась семейная конференция, сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

По данным администрации, мероприятие проходит в округе каждый год. Его организацией занимается центр традиционной русской культуры «Истоки». Встречу в нынешнем году посвятили историям о героях Великой Отечественной войны.

По информации администрации, самым юным участником мероприятия стал шестилетний Платон Калиниченко. Вместе с мамой он рассказал о прадеде Андрее Илларионовиче Сверткове, который погиб в 1943 году, отважно защищая Родину.

В сообщении указано, что подольчане рассказали о тяжелом труде в годы Великой Отечественной войны. Пока мужчины защищали Отечество на фронте, женщины любых возрастов трудились в полях, на заводах и не только. Ульяна Филиппова и ее мама рассказали, как в сорокаградусный мороз девушки заготавливали торф и лес.

Всего на встрече прозвучало восемь историй. В администрации уверены, что каждый рассказ достоин внимания и уважения.

«Восемь семейных историй о своих героях рассказали подольчане. Их подвиги и мужество не просто хранятся в памяти родных, а помогают сохранить чувство единства и национальной гордости», — отметили в администрации городского округа Подольск.

Ранее сообщалось, что в концертном зале администрации Подольска прошел фестиваль военной песни.