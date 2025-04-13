В концертном зале администрации Подольска прошел фестиваль военной песни

В сообщении указано, что 250 участников мероприятия подготовили номера, приуроченные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Творческие горожане пели, танцевали и декламировали стихотворения. На сцене также появился хор ветеранов. Зрители максимально поддерживали выступающих: они встречали их бурными аплодисментами и дружно подпевали знакомые многим песни военных лет.

«Зал подпевал под известные песни военных лет: «День Победы», «Каким ты был», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине» и другие. Ветеранские коллективы представили 45 номеров», — отметили в администрации муниципалитета.

В администрации отметили, что заряжать настроением гостей мероприятия начали еще в фойе концертного зала. Представители мудрого возраста закружили в вальсе и танцевали танго. Им аккомпанировал духовой оркестр Подольской филармонии.

По данным администрации, все участники гала-концерта получили дипломы и сладкие подарки. Цель мероприятия — позволить людям старшего поколения самореализовываться, проявлять себя в творчестве и интересно проводить досуг.

Ранее сообщалось, что в Подольске благоустроят территорию у монумента «Вечная память всем павшим…».