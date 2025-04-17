Ветеран Великой Отечественной войны Константин Дербаков стал почетным жителем Подольска

Ветеран Великой Отечественной войны Константин Дербаков из Подольска стал почетным жителем округа. Соответствующий знак ему вручили глава муниципалитета Григорий Артамонов и руководитель местного отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.

Константина Гавриловича призвали в армию за месяц до начала войны. Он принимал участие в боях в Венгрии, на озере Балатон. Победу встретил в Будапеште. После войны вернулся в Мариуполь, а в 1950-х переехал в Тульскую область. Позднее — в Подольск.

В числе наград почетного жителя — ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медаль Жукова и орден Трудовой Славы III степени.

Фото: [ пресс-служба администрации Подольска ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил ветерана Великой Отечественной войны из Балашихи, который получил звание почетного жителя региона.