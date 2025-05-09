Подольский фотограф запустил проект поколений победителей

Кирилл Шутилин — автор проекта «Победа ради жизни. Ветераны Подольска», который был успешно реализован ранее. Теперь он решил объединить два поколения в одном визуальном ряду. В годы Великой Отечественной войны портреты солдат были сделаны на простом фоне. Важно было акцентировать внимание на взгляде защитников. Подольский фотограф перенял тактику и для современных фото.

В администрации отметили, что съемки проходили в полевых условиях. Подольский фотограф отправился в командировку в зону спецоперации. В своих работах он смог передать взгляд соотечественников, наполненный верой, надеждой и силой духа. Участники спецоперации активно помогали фотографу: держали белое полотно и отражатель, поддерживали друг друга морально. Оценить итоги совместной работы можно на выставке, открытие которой ожидается в ближайшее время.

«Это не просто выставка, а признание, память и история, на века сохраненная через объектив», — отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что почетными гостями на Параде Победы на Красной площади станут подольские ветераны.