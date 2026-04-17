Подольский театр моды привез победу из Пекина с коллекцией ватников и лыковых сумок

Театр моды «Эксклюзив» из подольского Дворца культуры «Октябрь» хорошо известен далеко за пределами родного города. Коллектив регулярно и успешно выступает на всероссийских фестивалях, а недавно вернулся с победой с международного конкурса «Ожерелье Востока», который проходил в Пекине, сообщил REGIONS.

«Из России с любовью»

В день открытия фестиваля в столице Китая подольчане представили свою визитную карточку — народно-стилизованную коллекцию под названием «Из России с любовью». Эта программа, по информации организаторов, шла вне конкурсной программы. Коллекция была представлена в стиле китч — современная, яркая и ультрамодная.

«Эта коллекция как взгляд иностранца на нашу страну. Здесь представлены аппликации в виде лошади, наш известный головной убор – буденовка с украшениями в технике валяния, костюм "Ягодки", сделанные вручную сапожки», – рассказывает мастер дефиле Ирина Лаптева.

«Чувства»

Именно эта коллекция, как рассказала руководитель, принесла «Эксклюзиву» первое место в своей номинации. Победа стала результатом кропотливой работы всего коллектива.

«Она рассказывает о том, что в жизни мы часто закрываемся в серой и черной одежде – ее символизируют грубые военизированные пальто. Но в то же время в каждом из нас есть душа, любовь, добрые эмоции – их мы выразили с помощью легких пышных юбок, кружевных головных уборов, нежных белых блузок», – говорит Ирина Лаптева.

«Домо-ткано, домо-брано»

Еще одна коллекция подольского театра моды — «Домо-ткано, домо-брано» — завоевала для своих создателей второе место. По словам представителей коллектива, она сочетает в себе новаторские решения с глубоким уважением к народным традициям.

В этой коллекции, помимо женских образов, представлены три мужских костюма, основным элементом каждого из которых является ватник — утепленная стеганая куртка, традиционная для русской культуры. Стильный ансамбль, согласно описанию, дополнили головные уборы из шерсти, а также сумочки, сплетенные из лыка.

«Данная коллекция выполнена из материалов ручного ткачества, их мы заказываем в деревнях у мастеров, у которых остались старинные тканные полотна», – отмечает мастер дефиле.

«Белые пряхи»

Первое место, согласно информации, присудили и авторской работе художницы коллектива Светланы Оспищевой. Речь идет о композиции под названием «Белые пряхи». В основе этой коллекции лежат кружево и натуральные льняные полотна. Главная отличительная черта «Белых прях», — головные уборы, которые выполняют функцию оберегов.

«Это очень глубокая, символичная коллекция. Она рассказывает о традициях русской культуры: что с детства девочек учили прясть, что девушки готовили себе приданое, что передавали свои знания следующим поколениям», – рассказывает мастер дефиле.

Творческий багаж

За четверть века существования «Эксклюзива» его участники под руководством педагогов подготовили свыше двух десятков неповторимых коллекций. Каждый такой показ, рассказывают в самом коллективе, — это не просто демонстрация одежды, а полноценное сценическое действие: музыкальное, яркое, с продуманными декорациями и костюмами, выполненными на высоком художественном уровне.

Ирина Лаптева, художественный руководитель, поделилась творческим принципом объединения. По ее словам, любая новая программа рождается исключительно из образа — и в каждой из них заложен глубокий смысл, а не просто эстетика. При этом, сообщила она, сейчас команда трудится сразу над двумя будущими проектами, но какие именно идеи там воплотятся — пока держится в строжайшем секрете.

