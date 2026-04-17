Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» стартовал в техникуме в Королеве
Межрегиональный этап «Профессионалов» стартовал в Королеве
Фото: [Министерство образования МО]
Межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартовал в МЦК-Техникуме имени С.П. Королева в Королеве. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Учреждение стало главной площадкой для проведения соревнований по компетенции «Организация строительного производства». В первом потоке принимают участие представители восьми регионов страны, в том числе Подмосковья.
«Принимать соревнования такого уровня — большая честь и ответственность. Площадка нашего техникума полностью модернизирована и подготовлена в соответствии с передовыми требованиями индустрии, чтобы участники могли в полной мере проявить свои навыки в планировании, управлении строительными процессами и контроле качества», — отметили в техникуме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о колледжах региона, которые стали лидерами по трудоустройству выпускников.