В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали, зачем нужны продухи в фундаментах домов

Специалисты Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области подробно объяснили назначение небольших отверстий в цоколях зданий, так называемых продухов (или отдушин). Эти элементы играют ключевую роль в поддержании здорового микроклимата и долговечности жилых домов.

Продухи представляют собой сквозные отверстия в фундаменте, обеспечивающие естественную вентиляцию подпольного пространства. Их главная задача — организовать непрерывную циркуляцию воздуха между грунтом и перекрытием первого этажа. Без такой вентиляции под зданием начинает скапливаться влажный воздух. Это приводит к возникновению «парникового эффекта», который постепенно разрушает строительные конструкции. В результате полы на первом этаже становятся сырыми и холодными, а общий срок службы здания заметно сокращается.

Важность продухов подчеркивается и на уровне строительных нормативов. Согласно действующим правилам, как минимум одно вентиляционное отверстие должно оставаться открытым в течение всего года независимо от сезона. Это обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха и предотвращает застой влаги.

Особое внимание состоянию продухов уделяется при капитальном ремонте многоквартирных домов. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта тщательно проверяют цокольную часть здания при приемке работ. Они убеждаются, что все продухи свободны от строительного мусора и иных препятствий, отверстия не забиты и сохраняют свою функциональность, каждый продух оборудован защитной решеткой с ячейкой не более 0,5 см. Последняя мера особенно важна: решетки с мелкой ячейкой эффективно защищают подпольное пространство от проникновения животных и крупного мусора, но при этом не препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

