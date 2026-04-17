В Одинцово заключили под стражу мужчину, который зарезал двоих знакомых в поселке Школьный. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено 12 апреля в одной из квартир населенного пункта. Между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и двумя его коллегами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес коллегам множественные удары ножом. В результате те скончались на месте.

Подозреваемого установили и задержали. Мужчине уже предъявили обвинение и арестовали на срок до 13 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области.