Не стало советской и российской актрисы Аллы Севастьяновой

Астраханский театр кукол понес невосполнимую утрату: на 82-м году жизни скончалась актриса Алла Ивановна Севастьянова, которая отдала служению сцене 37 лет и оставила яркий след не только в истории театра, но и в сердцах тысяч зрителей, особенно юных, пишет The Voice.

О ее смерти сообщило Министерство культуры Астраханской области. Коллеги, друзья и поклонники выражают соболезнования родным и близким.

Алла Севастьянова родилась 8 мая 1944 года в городе Иловайске Донецкой области, и ее путь в искусстве начался вдали от Астрахани. В 1965 году она переехала в Котлас, где впервые вышла на театральные подмостки, а с 1967 года продолжила свою карьеру в Архангельском театре кукол, прежде чем обрести свое истинное призвание и второй дом в Астрахани.

За почти четыре десятилетия работы она стала не просто актрисой, а настоящим наставником и другом для многих поколений детей, которых она знакомила с волшебным миром кукольного театра.

Вклад Аллы Ивановны в развитие театра выходил далеко за пределы сцены: она с огромным энтузиазмом проводила экскурсии в музее кукол, рассказывая посетителям об истории экспонатов и секретах мастерства, организовывала встречи и чтения в библиотеке, где дети впервые открывали для себя театр, а также руководила мастер-классами на различных мероприятиях, щедро делясь своим опытом и любовью к профессии.

Талант актрисы и преданность делу были отмечены высокими наградами: в 2000 году она стала лауреатом актерской премии Международного фестиваля театров для детей в Суботице, а в 2012 году получила премию Астраханской области имени Лины Самборской.

Примечательно, что в кино Алла Севастьянова снялась всего один раз — в 1990 году в фильме «Бес в ребро», где ее партнерами по площадке были Евгения Симонова, Михаил Жигалов, Сергей Никоненко, Василий Лановой и другие. Но и эта единственная роль осталась в памяти зрителей.

