«15% за обналичку»: в Москве накрыли сеть из 30 фирм-призраков с оборотом 2,5 млрд рублей

В столице пресекли работу теневой «прачечной», которая годами отмывала миллиарды. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о разоблачении криминального бизнеса с оборотом в 2,5 миллиарда рублей. Злоумышленники создали сеть из 30 фирм-однодневок. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Через их счета клиенты переводили деньги под видом оплаты за несуществующие товары и услуги. Затем средства обналичивали и отдавали заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы. За каждую операцию мошенники брали комиссию — не менее 15 процентов от суммы.

В результате их нелегальный заработок составил более 370 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам уже предъявили обвинения и избрали меры пресечения.

Схема проста и цинична: фирмы-пустышки не вели никакой реальной деятельности, их создавали только для одного — обналичивать «грязные» деньги. Клиентами таких контор обычно становятся бизнесмены, уклоняющиеся от налогов, или те, кто не может объяснить происхождение крупных сумм. Теперь же и заказчикам, и исполнителям грозит уголовная ответственность.

