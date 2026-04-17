Лукашенко призвал США перенимать опыт Белоруссии по реальной демократии

Александр Лукашенко вновь обратился к американской аудитории с неожиданным предложением. В эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу президент Белоруссии заявил: США не мешало бы взять несколько уроков демократии у его страны. И, судя по тону белорусского лидера, речь идет не о шутке.

По словам Лукашенко, на Западе привыкли поучать других, но сами давно заслуживают места за партой. Он подчеркнул, что в Белоруссии с демократией все в полном порядке.

«У нас во сто крат этой демократии больше… реальной демократии», — отметил Лукашенко.

На этом белорусский лидер не остановился. Он поставил под сомнение и привычные заявления Вашингтона о защите прав человека. Лукашенко напомнил о военных действиях в Иране. По его логике, страна, которая участвует в таких конфликтах, не имеет морального права читать лекции остальному миру о том, как надо соблюдать права и свободы.

Ранее Лукашенко уже позволял себе резкие высказывания в адрес США. Он комментировал удар по школе в Иране и тогда заявил, что в Америке прав человека просто не существует. В этом же интервью белорусский лидер назвал Соединенные Штаты «самыми настоящими диктаторами», окончательно отказав им в статусе главного мирового демократа.