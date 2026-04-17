Набила 250 татуировок: обезумевший партнер заставил женщину покрыть тело и лицо своим именем

Женщина из Нидерландов рассказала, что стала жертвой жестокого насилия — бывший партнер якобы заставил ее нанести около 250 татуировок с его именем и оскорбительными надписями по всему телу, пишет Daily Star. По ее словам, почти 90% кожи оказалось покрыто чернилами.

52-летняя нидерландка, представившаяся прессе как Джок, утверждает, что мужчина делал татуировки сам с помощью дешевого оборудования, нанося фразы вроде «собственность» и свои инициалы. «Любой разумный человек понимает, что такие татуировки не делают добровольно», — отметил представитель организации по удалению татуировок Энди Хан.

Как сообщала пострадавшая, насилие постепенно усиливалось. «Он преследовал и запугивал меня, из-за чего я оказалась не в состоянии защитить себя», — рассказала Джок.

Женщина уже проходит болезненный курс лазерного удаления и надеется избавиться от татуировок к концу года. Однако, по ее словам, привлечь бывшего к ответственности оказалось сложно — он утверждает, что все происходило с ее согласия.