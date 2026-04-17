В Подмосковье на опорах ЛЭП выявили около 92 тыс. незаконных подвесов линий связи

Энергетики Подмосковья выявили 92,4 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП
Фото: [Россети Московский регион]
Специалисты «Россети Московский регион» с начала 2026 года выявили более 92,4 тыс. случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Больше всего незаконных подвесов выявили в Зарайске и Чехове — 7,2 тыс. и 5,9 тыс. соответственно.
«Почти сотня тысяч случаев незаконного подвеса ВОЛС с начала года — это не бухгалтерская статистика, это почти сто тысяч потенциальных точек отказа сети. Когда провайдер в Зарайске или Чехове вешает кабель «втихую», без проекта и согласования технических условий, он закладывает мину замедленного действия. Лишний вес и неправильное крепление провоцируют обрывы и короткие замыкания на ЛЭП, оставляя без света целые населенные пункты», - отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.
Министр добавил, что подобные нарушения жестко пресекаются: нарушителей обязывают либо работать в соответствии с законом или демонтировать устройства.
