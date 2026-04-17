В Подмосковье на опорах ЛЭП выявили около 92 тыс. незаконных подвесов линий связи

«Почти сотня тысяч случаев незаконного подвеса ВОЛС с начала года — это не бухгалтерская статистика, это почти сто тысяч потенциальных точек отказа сети. Когда провайдер в Зарайске или Чехове вешает кабель «втихую», без проекта и согласования технических условий, он закладывает мину замедленного действия. Лишний вес и неправильное крепление провоцируют обрывы и короткие замыкания на ЛЭП, оставляя без света целые населенные пункты», - отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.