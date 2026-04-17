Страшные сны — к лучшему? Ученые раскрыли скрытый смысл ночных кошмаров
Daily Mail: страх во сне может говорить о крепкой психике
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Ночные кошмары могут быть полезнее, чем кажется — они помогают лучше справляться с эмоциями в реальной жизни, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Университета Канзаса.
В работе проанализировали более 500 описаний снов, используя ИИ для оценки эмоций — от страха до радости. Оказалось, что люди, чаще испытывающие страх во сне, в целом лучше регулируют свои эмоции в повседневной жизни.
«Во сне мы находимся в безопасной среде. Даже если что-то идет не так, мы просто просыпаемся. Можно сказать, что кошмары — это некая симуляция стрессовой ситуации», — объяснил исследователь Гарретт Бейбер.
При этом эффект неоднозначный: в краткосрочной перспективе тревожные сны связаны с ухудшением настроения утром. Но в целом те, кто умеет принимать эмоции, а не подавлять их, чаще видят пугающие сны.
Ученые сравнивают это с «тренировкой» психики — как в экспозиционной терапии, когда человек постепенно привыкает к страху.
Важно отличать такие сны от кошмаров, которые будят человека: регулярные ночные кошмары, наоборот, связаны с проблемами психического здоровья.
Также выяснилось, что сочетание страха и радости во сне снижает риск плохого настроения на следующий день.