Страшные сны — к лучшему? Ученые раскрыли скрытый смысл ночных кошмаров

Ночные кошмары могут быть полезнее, чем кажется — они помогают лучше справляться с эмоциями в реальной жизни, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Университета Канзаса.

В работе проанализировали более 500 описаний снов, используя ИИ для оценки эмоций — от страха до радости. Оказалось, что люди, чаще испытывающие страх во сне, в целом лучше регулируют свои эмоции в повседневной жизни.

«Во сне мы находимся в безопасной среде. Даже если что-то идет не так, мы просто просыпаемся. Можно сказать, что кошмары — это некая симуляция стрессовой ситуации», — объяснил исследователь Гарретт Бейбер.

При этом эффект неоднозначный: в краткосрочной перспективе тревожные сны связаны с ухудшением настроения утром. Но в целом те, кто умеет принимать эмоции, а не подавлять их, чаще видят пугающие сны.

Ученые сравнивают это с «тренировкой» психики — как в экспозиционной терапии, когда человек постепенно привыкает к страху.

Важно отличать такие сны от кошмаров, которые будят человека: регулярные ночные кошмары, наоборот, связаны с проблемами психического здоровья.

Также выяснилось, что сочетание страха и радости во сне снижает риск плохого настроения на следующий день.