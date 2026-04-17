Врач удалил не тот орган и убил пациента: хирургу грозит тюрьма

Хирург из США, штата Флорида, оказался в центре громкого дела после того, как во время операции якобы удалил пациенту не тот орган, что привело к его гибели, пишет Daily Star. Прокуратура обвиняет врача Томаса Шакновского в непредумышленном убийстве.

70-летний Уильям Брайан обратился в больницу с болями и должен был перенести удаление селезенки. Однако, как утверждают следователи, во время процедуры врач по ошибке удалил печень, что вызвало «катастрофическую кровопотерю» и смерть на операционном столе.

«Хирург удалил печень, перерезав основные сосуды, что привело к мгновенной гибели пациента», — говорится в материалах дела.

Более того, изначально извлеченный орган был обозначен как селезенка, и ошибка вскрылась уже после смерти. «Как вообще можно перепутать органы, будучи профессиональным врачом?! У меня появляется все больше вопросов к тому, как американское здравоохранение выдает квалификации и лицензии докторам», — комментирует ситуацию знакомый пострадавшего, пожелавший остаться неназванным.

После инцидента медицинская лицензия врача была приостановлена, а сам он стал фигурантом уголовного дела.