«Настоящие диктаторы»: Лукашенко жестко высказался о внешней политике США

Александр Лукашенко не стал подбирать дипломатические формулировки. Президент Белоруссии в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу обрушился с критикой на внешнеполитический курс Соединенных Штатов. Оценка получилась резкой и однозначной.

По словам белорусского лидера, Вашингтон, который постоянно учит другие страны демократии, на деле ведет себя прямо противоположным образом. Лукашенко перечислил несколько горячих точек, где, с его точки зрения, проявилась истинная природа американской политики. В списке оказались Венесуэла, Куба и ситуация на Ближнем Востоке.

«Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке, ну и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы», — сказал он.

Особое негодование у президента Белоруссии вызвала риторика США о защите прав человека. Он назвал эти разговоры пустой тратой времени. Лукашенко подчеркнул, что за красивыми лозунгами о демократии американская сторона часто продвигает собственные интересы, не считаясь с мнением других государств.

«Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека — все это болтовня», — резюмировал белорусский лидер.

Интервью, в котором прозвучали эти заявления, вышло на канале RT. Оно сразу привлекло внимание как российских, так и зарубежных СМИ. Официального ответа от Государственного департамента США на момент публикации материала не последовало.

