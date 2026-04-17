Еда, которая превращает мышцы в жир: как ультрапереработанные продукты действительно влияют на ваш организм
Журнал Radiology: ультрапереработанная пища «заменяет» мышцы жиром
Ультрапереработанные продукты могут буквально менять структуру тела, превращая мышцы в жировую ткань, пишет Daily Mail. Новые данные и снимки МРТ, показанные в статье научного журнала Radiology, предупреждают: последствия такой диеты выглядят куда хуже, чем предполагалось.
В одном из случаев врачи обнаружили, что мышцы бедра женщины выглядели как «мраморный стейк» — с прослойками жира. Оказалось, что до 87% ее рациона составляли ультрапереработанные продукты: сладкие хлопья, шоколад и газировка.
Это состояние называется миостеатоз — когда жир накапливается прямо внутри мышц. В результате мышечная ткань ослабевает, хуже работает и постепенно заменяется жировыми клетками.
Анализ показателей 615 человек показал: чем больше в рационе таких продуктов, тем выше уровень жира в мышцах. Это напрямую связано с риском ожирения, диабета и сердечных заболеваний.
«Мышцы теряют способность нормально работать и использовать глюкозу, что оборачивается для здоровья печальными последствиями», — отмечают исследователи.
В повседневной жизни это приводит к слабости, ухудшению подвижности и функционированию опорно-двигательного аппарата.
Эксперты подчеркивают: физическая активность и снижение употребления такой пищи могут замедлить или частично обратить процесс.