Подозреваемый в хищении 299 млн рублей бизнесмен Шило из Перми вины не признает

В Дзержинском районном суде рассматривается уголовное дело, фигурантом которого выступает генеральный директор пермской компании «Стройнефтегазконсалтинг» Сергей Шило. Его обвиняют в мошенничестве. Предполагается, что находясь в сговоре с другими лицами, он присвоил более 299 миллионов рублей из федерального бюджет, сообщает properm.ru .

«Бизнесмен Сергей Шило обвиняется в двух эпизодах легализации денежных средств и в мошенничестве», — отмечает properm.ru.

Бизнесмен Сергей Шило своей вины не признает. Он находится под подпиской о невыезде.

Согласно материалам дела, в 2018 году компании ФГУП «Авиакомплект» и ООО «Стройнефтегазконсалтинг» (Пермь) заключили контракт. В обязанности пермской компании входило проведение реконструкционных работ на объектах самарского предприятия по изготовлению компрессоров авиадвигателей.

Пермская компания получила аванс и должна была приступить к работе через пять дней после этого. В итоге объект не был сдан в эксплуатацию в изначально назначенный срок. Дело дошло до суда. Подрядчика обязали переделать некачественно выполненные работы и вернуть деньги.

Параллельно Сергей Шило выступает фигурантом еще одного дела, которое рассматривают в Ленинском районном суде. Предполагается, что во время процедуры банкротства одного из своих компаний гражданин Шило похитил деньги (87 миллионов рублей). Суд примет решение по данному делу 16 февраля.

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