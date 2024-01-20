В Москве был арестован высмеивавший славянских девушек блогер Раджабзоду

В Москве был арестован блогер Салмон Раджабзод, который размещал в сети постановочные видеоролики, в которых он высмеивал девушек с славянской внешностью. Об этом сообщили представители московской прокуратуры в официальных социальных сетях ведомства.

В посте сообщается, что блогер был отправлен под домашний арест по решению суда. Представители также уточнили, что расследование в данный момент контролируется Симоновской межрайонной прокуратурой.

Блогер был задержан около 2 недель назад. Следственным Комитетом было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижению человеческого достоинства. Изначально суд отказался помещать Раджабзода под стражу и выпустил из зала заседаний.

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