Подозреваемый в хищении средств россиянин просит деньги на лечение после ДТП на Пхукете

Супруга бизнесмена-застройщика из Томска, который оставил без денег и недвижимости 29 россиян, просит деньги на его лечение в соцсетях, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, год назад бизнесмен стал фигурантом уголовного дела. По словам пострадавших, томский предприниматель обещал построить дома. Будущие собственники квартир передали ему 130 млн руб., после чего мужчина перестал выходить на связь. Пострадавшие обратились в полицию. Гражданина объявили в розыск.

По данным канала, до этого инцидента томский бизнесмен уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Он находился под подпиской о невыезде. Причина — подозрение в незаконном обороте древесины.

По информации Mash, сейчас бизнесмен находится в больнице в Таиланде. 40-летний россиянин взял в аренду байк. Он попал в ДТП. Мужчине сделали несколько операций. Его доставили с повреждением внутренних органов. Кроме того, были зафиксированы множественные травмы живота. Теперь ему предстоит вернуть деньги за лечение. Он находится в тяжелом состоянии.

«Корягину грозит новое уголовное дело — за разбитый байк. Если не выплатит местному компенсацию — его ждет тайская тюрьма», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с пострадавшим парализовало трассу Екатеринбург — Тюмень.