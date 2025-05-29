Крупное ДТП с участием фур и легкового авто произошло на 295-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень 29 мая. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», движение из-за аварии пришлось ограничить.

По предварительным данным, в аварии участвовали три грузовика и легковая машина. Один человек получил травмы. Из-за происшествия движение в сторону Тюмени временно перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. Проезд обеспечили по одной полосе, что со временем разгрузило участок. На месте оперативно сработали правоохранители и дорожные службы.

Объезд осуществлялся через с. Успенка по ул. Садовой — ул. Береговой — ул. Московский тракт — ул. Коммунаров.

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