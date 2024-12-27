Подозреваемый в изнасиловании ребенка на кладбище бомж встретит Новый год под стражей

Представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев заявил о решении суда продлить выбранную ранее меру пресечения против мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что задержанный мужчина не имеет определенного места жительства. Ранее суд установил меру пресечения в виде заключения под стражей. Решение осталось неизменным. Следствие предполагает, что 52-летний мужчина совершил противоправные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

«При этом суду были представлены убедительные доводы о том, что время предварительного следствия использовано эффективно, а изоляция обвиняемого от общества оправдана», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, срок наказания за совершенное деяния в случае доказательства вины мужчины может достичь 20 лет колонии. Инцидент произошел на кладбище.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе бомж схватил на руки маленькую девочку и отнес на кладбище, где, предположительно, надругался над ней.