Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова назвал сумму вознаграждения и заказчиков

В подмосковной деревне Черное задержали подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова и его помощника. Согласно предварительной информации, исполнителю убийства обещали вознаграждение в размере $100 тыс. и ВНЖ одной из стран НАТО, сообщил Mash.

Согласно данным телеграм-канала, задержанный гражданин Узбекистана 1995 года рождения дал показания. Он рассказал, что выполнял задание украинских спецслужб. Согласно договоренностям, приехал в Москву. В столице ему передали самодельное взрывное устройство. Мужчине предстояло припарковать у дома генерала самокат и прикрепить к нему устройство. Также требовалось установить в автомобиль каршеринга камеру и оставить транспортное средство неподалеку от дома.

«Съемка транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепр (прим. — Днепропетровск). После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, мужчина дистанционно привел взрывное устройство в действие», — сообщил Mash.

РИА Новости ссылается на Центр общественных связей ФСБ и также сообщило о задержании подозреваемого в убийстве. Согласно версии ФСБ, гражданин Республики Узбекистан арендовал каршеринговый автомобиль, где заранее установил Wi-Fi-камеру. Онлайн-трансляция была необходима для представителей украинских спецслужб, которые находились в Днепропетровске.

«После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ было дистанционно приведено задержанным в действие», — сообщило РИА Новости.

По данным ведомства, иностранный гражданин должен был получить $100 тыс. и свободный въезд в любую страну ЕС. В ФСБ заверили, что все виновные к убийству будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что ответственность за убийство Кириллова взяли на себя спецслужбы Украины.