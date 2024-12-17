Об этом со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщает The New York Times (NYT).

По словам источника, украинские спецслужбы считали Кириллова своей законной целью.

Незадолго до убийства в Киеве прозвучали обвинения в адрес Кириллова в том, что он применял на Украине химическое оружие, отметили NYT.

Ранее политолог Марков заявил, что за убийством начальника войск РХБЗ России стоит киевский режим. При этом, отметил он, теракт мог быть осуществлен лишь с согласия высшего руководства основных спецслужб НАТО.