Подозревается в присвоении премий подчиненных: в Уфе задержали главу башкирского УФСИН

По данным телеграм-канала, Владислава Дзюбу подозревают в превышении должностных полномочий. Согласно предварительной информации, заместитель главы УФСИН, который был задержан в 2024 году, дал против него показания. Сотрудники правоохранительных органов начали проверять информацию. В настоящее время они провели обыски. Вскоре будет установлена мера пресечения.

По данным SHOT, Владислава Дзюбу подозревают в присвоении премий своих подчиненных. Предполагается, что он завладел 500 тыс. руб. Информацию о задержании РИА Новости подтвердили в УФСБ по региону.

«Да, подтверждаем, задержан руководитель УФСИН Башкирии», — отметил собеседник РИА Новости.

По данным агентства, ранее были задержаны другие сотрудники регионального управления ФСИН, которых подозревают в аналогичных махинациях с начислением стимулирующих премий.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали экс-чиновника Росморречфлота за взятку в виде недвижимости.