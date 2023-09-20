Подозрительные мужчины зовут детей в лес: В Прикамье сотрудники полиции разоблачили лгунов

В Прикамье жители сообщили, что неизвестные мужчины предлагают детям поехать в лес, чтобы помочь найти котенка, сообщает properm.ru . Владелец авто, марку которого называют люди, подал заявление о клевете.

В Прикамье во вторник, 19 сентября, в социальных сетях начала быстро распространяться информация о том, что к детям подъезжает Mercedes. В салоне автомобиля находится несколько мужчин. Они просят помощи. Говорят, что в лесу потерялся котенок и его необходимо срочно найти.

«Они останавливают детей и просят их поехать в лес искать котенка. Дети по дороге со школы идут, их просто машиной останавливают», - пишут жители Прикамья

Уйти от контакта с мужчинами не получается. Дети возвращаются из школы, а Mercedes преграждает им дорогу так, что пройти невозможно. Пользователи социальных сетей даже опубликовали государственный номер подозрительной машины.

Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на информацию. Они нашли автомобиль и его владельца. Мужчина отрицает свою причастность к таким происшествиям. Он подал заявление в полицию о клевете в свой адрес.

Сотрудники правоохранительных органов опросили людей, которые публиковали посты в социальных сетях. Выяснилось, что информация ложная.