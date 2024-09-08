Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что поздно вечером 7 сентября в населенном пункте, расположенном вблизи Херсона, был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ.

«Поздно вечером 7 сентября в городе Херсон прозвучал взрыв... » — рассказал Сергей Лебедев.

В селе Камышаны ВСУ заняли здание общежития, расположенное по улице Широкая. Объект выполнял роль пункта дислокации украинских военных. В момент удачного попадания в нем также находились военные ВСУ. Вблизи стояло много личного транспорта бойцов и различной военной техники. Кроме того, в этом же населенном пункте находится автобаза, которая также стала объектом для атаки.

Напомним, территория Херсонской области условно разделена на две части. Одна контролируется ВС РФ, вторая — бойцами ВСУ, которые неоднократно обстреливают мирные районы российских населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что из подполья сообщили об атаке на наемников в пригороде Харькова.