Российские войска нанесли удар по пригородной зоне Харькова, куда прибыли многочисленные иностранные наемники и техника, сообщило РИА Новости.

«С 7:45 несколько прилетов, гахает солидно, вроде Люботин», — говорится в сообщении.

Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления Николаева, рассказал, что к месту взрывов направляется много машин скорой помощи и есть информация о значительном числе пострадавших.

«Вчера сообщалось о том, что в Люботин прибыло большое количество иностранных наемников и много военной техники», — отметил он.

Местные жители сообщают, что дороги в городе перекрыты, пропускают только военные и экстренные службы.

«Также сообщалось о подготовке к переброске войск из Люботина в сторону Волчанска и Шебекино. А значит, сегодня там начнутся большие трудности», — заключил подпольщик.

В ответ на действия ВСУ против гражданских объектов российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации украинского личного состава, техники и наемников, а также по разным объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные, военные и коммуникационные цели Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не целится в жилые дома и социальные учреждения.

Ранее сообщалось, что политолог Безпалько назвал причины атаки украинскими беспилотниками Белоруссии.