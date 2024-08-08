Подполковник из Кемерова в свой выходной задержал грабителей-цыган

Начальник отдела связи УМВД России по городу Кемерово Семен Лебедев в свой выходной устроил погоню за грабителями, которые украли из дома пенсионерки ценные вещи, сообщил sibdepo.ru .

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области поделилась подробностями истории. Сотрудник органов внутренних дел возвращался с семьей с дачи. Вдоль дороги стояла пенсионерка, которая размахивала руками. Сотрудник остановился и выяснил, что у нее украли ценные вещи из дома. Она указала направление, в котором скрылись злоумышленники.

Сотрудник правоохранительных органов устроил погоню. Он преградил путь автомобилю подозреваемых. Супруга позвонила в дежурную часть. Так были задержаны ранее судимые 32-летняя местная жительница и ее 42-летний родственник цыганской народности. Выяснилось, что неизвестные заметили, что хозяйка в огороде, а дверь дома открыта.

«Подозреваемая вошла в жилище и похитила золотые украшения, хранившиеся в шкатулке на видном месте, а также мобильный телефон. Ее напарник остался на крыльце и следил за обстановкой. Однако пенсионерка заметила посторонних и отправилась в дом, где и застала налетчиков. Женщина попыталась отстоять свое имущество, но злоумышленникам удалось убежать», — уточняет пресс-служба ведомства.

Пострадавшая понимала, что не сможет сама догнать пробравшихся в ее дом людей. Тогда она встала у обочины, чтобы просить помощи водителей. Во время задержания некоторых вещей у подозреваемых уже не было. Они бросили их в кусты, когда началась погоня. Сумма причиненного ущерба составила 130 тысяч рублей.

Семен Лебедев рассказал, что даже не сомневался, что обязан помочь гражданке. Он подрезал авто и остановил подозреваемых. Вскоре прибыл экипаж. Все произошло, как в кино. Так сотрудник охарактеризовал происходящее.

Ранее сообщалось, что сбежавшие из РФ экс-сотрудники МВД оставили семьи без денег и имущества.