Подрядчик мэрии снес забор жительнице Прокопьевска без ее ведома

Жительница Прокопьевска в социальных сетях опубликовала пост, в котором сообщила о краже забора. Она уверена, что ограждение спилили подрядчики, которых наняла местная администрация, сообщает sibdepo.ru .

Женщина обратила внимание, что своего согласия на демонтаж забора не давала. В момент работ в доме не было совершеннолетних членов семьи. Жительница связалась с подрядной организацией. Ей в телефонном режиме сообщили, что вскоре установят новый забор. В город едут высокопоставленные гости, поэтому администрация решила облагородить населенный пункт.

«В итоге: забор сняли, новый не поставили. Звонок в управление ничего не дал», — объяснила в соцсети женщина.

Женщине сообщили, что в настоящее время город не может выделить финансирование на строительство нового забора. Однако собственница дома имеет право самостоятельно решить этот вопрос.

Сибдепо обратилось за разъяснением к представителям городской власти. Деревянный забор являлся имуществом муниципалитета. Его установили в 2015 году в преддверии масштабного празднования Дня шахтера. В нынешнем году специалисты убирали те конструкции, которые пришли в негодность: завалились или прогнили. Работы проводились в рамках подготовки к международному мероприятию.

«Чтобы установить забор на своем отмежованном земельном участке, собственник должен сделать это своими силами в рамках действующего законодательства и Правил благоустройства, разработанных в городе», — сообщили Сибдепо в мэрии города.

Ранее мы сообщали, как жителей деревни Вонякино под Сергиевым Посадом испугал медведь, перешедший черту забора одного из домов.