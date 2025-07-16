Подрядчик: работы на пострадавшей лыжной трассе выполнены в соответствии с проектом

В компании-подрядчике по строительству лыжной трассы в Лангепасе «СпецМонтажПроект» прокомментировали инцидент с прорывом талых вод и разрушением объекта, сообщил muksun.fm.

В компании-подрядчике проинформировали, что не получали никаких предписаний и уведомлений. В качестве выполненных строительных работ никто не сомневался. Сотрудники отметили, что сдали объект в эксплуатацию два года назад. За указанный период нареканий на выполненные работы не было.

«Компания еще раз подтверждает, что все работы были проведены в соответствии с проектом», — прокомментировали Muksun.fm в компании-подрядчике по строительству трассы «СпецМонтажПроект».

По мнению представителей подрядной компании, разрушение трассы спровоцировано стихийным экологическим бедствием. Объект не был рассчитан на такую нагрузку. В компании высказали мнение, что к ответственности необходимо привлечь собственника снежного полигона. Сотрудники призвали провести ряд профессиональных экспертиз. Они готовы оказать помощь в поисках причин инцидента и просят отказаться от преждевременных выводов и публичных неаргументированных обвинений.

«Наша компания считает, что нужно компетентно разобраться в первопричинах произошедшего, не перекладывая ответственность за чью-то халатность на плечи строителей», — отметили в компании.

По информации издания, прорыв талых вод произошел на полигоне для складирования снега в Лангепасе в конце мая 2025 года. Расположенная вблизи лыжероллерная трасса разрушилась. В зоне риска оказались прилегающие водоемы.

Ранее сообщалось, что тестовые соревнования на лыжероллерах прошли в Химках.