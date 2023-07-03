Подробности убийства в Екатеринбурге: супруг скончался от ударов консервным ножом

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга поделился нюансами дела. Инцидент произошел 13 ноября 2021 года. Между супругами произошла ссора. Женщина нанесла супругу 10 ранений консервным ножом. Известно, что в этот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина скончался вследствие потери крови на месте происшествия. Обвиняемая не пыталась скрыться от правоохранительных органов. Такими данными располагает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. Ее обнаружили рыдающей в квартире, где произошло несчастье. Суд постановил 5 лет лишения свободы.