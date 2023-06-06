Подростка, облившего друга бензином, арестовали на два месяца

14-летнего Давида, который облил своего друга бензином и поджег, отправили под арест на два месяца. Такое решение принял Черёмушкинский суд.

5 июня в Южном Бутово на Чечерском проезде произошел инцидент между двумя подростками. В один момент мальчик облил своего друга бензином и поджег. У пострадавшего зафиксировано 99% ожога тела.

По данным источников, подросток, который совершил поджег, ранее жаловались родители других детей из разных частей Бутово. Они отмечали, что ребенок проводил время в компании, которая регулярно издевалась над детьми, в том числе с использованием перцовых баллончиков, горючей жидкостью. Также детей били и заставляли воровать деньги у взрослых.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы в колонии. По словам юристов, ответственность за случившееся в том числе может лечь на плечи родителей мальчика.