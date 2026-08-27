Ремонтировать или продавать: автоэксперт назвал главный критерий для владельцев машин

Ремонт автомобиля может потерять экономический смысл, если расходы на восстановление приблизились к рыночной стоимости самой машины. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Дмитриев в беседе с ИА « Регнум ».

По его словам, решение стоит принимать только после дефектовки. Специалисты должны определить причину неисправности, перечень необходимых деталей и стоимость работ. Только после этого можно сравнивать затраты на восстановление с ценой автомобиля.

Особенно важен такой расчет для владельцев недорогих машин. Если ремонт после серьезной поломки обходится примерно в ту же сумму, что и сам автомобиль, Дмитриев считает восстановление невыгодным. В таком случае машину можно продать целиком или разобрать на запчасти.

При этом высокая цена ремонта сама по себе еще не повод отказываться от автомобиля. Например, замена двигателя или коробки передач может стоить сотни тысяч рублей, но для машины ценой в несколько миллионов такие расходы могут быть оправданными.

Похожий подход используют и страховщики после серьезных ДТП. Если стоимость восстановления достигает установленного порога, случай могут признать «тоталом». Это не означает, что автомобиль технически невозможно отремонтировать: страховой компании в такой ситуации экономически выгоднее выплатить компенсацию.