Ослабевшего тюленя-путешественника спасают в Приморье

В Приморье с островов эвакуировали ослабевшего тюленя с новой раной — специалисты и волонтеры три недели наблюдали за ним, но в последнее время животное начало заметно терять вес, поэтому было решено провести срочную операцию по спасению, и выяснилось, что это тот самый тюлень, которого ранее находили в реке в районе Уссурийска. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сообщили, что ранее резаные раны животного заживали, однако новые фотографии показали ухудшение его состояния. Специалисты не стали ждать дальнейшего ослабления и отправились на острова. Рано утром Женя Полухин и Никита забрали тюленя. Первые сутки он проведет на площадке дайв-центра, где ему будут орошать тело морской водой, чтобы избежать лишнего стресса. Также планируется провести регидрацию через зонд. После стабилизации его отправят в реабилитационный центр для полного восстановления.

Позже спасатели подтвердили, что это тот самый тюлень, которого обнаружили в реке в районе Уссурийска. Тогда его выпустили возле Верховских островов, но, судя по всему, он снова нуждался в помощи. Имя животного пока неизвестно, но спасатели уже прозвали его Бумерангом.



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