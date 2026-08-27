Парикмахерша без диплома четыре года «лечила» москвичку и заплатила за обман ₽2,3 млн

Жительница Москвы четыре года платила психологу за консультации, чтобы наладить карьеру и личную жизнь, но в итоге выяснилось, что специалистка — обычная парикмахерша без профильного образования, и суд обязал ее выплатить обманутой клиентке ₽2,3 млн. Об этом сообщает KP.RU .

Москвичка обратилась к женщине, которая называла себя психологом. Общение шло по мессенджеру и при личных встречах. За четыре года клиентка перечислила «специалистке» более миллиона рублей. Однако результаты консультаций оказались нулевыми, и женщина заподозрила неладное. Она потребовала показать диплом о высшем психологическом образовании и лицензию, но лжепсихолог отказалась. Тогда москвичка пошла в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что ответчица не имеет никакого профильного образования и работать психологом не вправе.



Суд встал на сторону потерпевшей и взыскал с мошенницы ₽2,3 млн — как компенсацию за потраченные на услуги деньги и моральный вред.



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